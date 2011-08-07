Октябрьский район в Минске: перспективы развития объектов социальной сферы и инфраструктуры

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска. В центре внимания — будущее Октябрьского района столицы и решение насущных вопросов минчан.

Будут ли строиться в районе новые поликлиники и школы? Или же будут реконструироваться старые объекты?

Анатолий Жуковский:

Мы практически завершаем капитальный ремонт 29-й поликлиники и 3-й детской больницы. К празднику города мы планируем их вести в действие. Больше в городской черте строительство не планируется.

Школами наш район обеспечен, в том числе и в микрорайоне «Сокол». Ожидается, что к концу 2011 года возникнет проблема с детскими дошкольными учреждениями, поэтому проектом предусматривается строительство в «Соколе» двух детсадов.

Как продвигается строительство нового автовокзала «Центральный» в Минске?

Анатолий Жуковский:

Данное сооружение начали строить в 2007 году. Планируется создать 3-4 этажа торговых объектов на двух уровнях. Появятся порядка 7 кинотеатров различной вместимости на тысячу зрителей. К тому, же будут показываться фильмы в 3D.

Минчанин:

Планируется ли в Октябрьском районе строить кафе? И что будет с улицей Серова в ближайшем будущем?

Анатолий Жуковский:

Кафе планируется построить на ул. Казинца в районе курасовщинского парка.

Что касается ул. Серова, в домах малоэтажной застройки очень сложные условия проживания. Сегодня пока нет инвесторов, которые предложили бы снос данного жилья и строительство нового. Однако это перспектива недалекого будущего.

Когда появится парковка в районе ул. Асаналиева, 6?

Анатолий Жуковский:

В данном микрорайоне планируется строительство парковки на ул. Пуховичской. По отношению к ул. Асаналиева она будет находиться максимально на 400-500 м. В этом году мы должны построить как минимум 1200 парковочных мест для жителей Октябрьского района.