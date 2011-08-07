Белорусские хлеборобы преодолели пятимиллионный рубеж намолота зерна

В стране позади уже более 60% полей. Хорошая погода дает шанс аграриям собрать небывалый урожай. Темпы уборки возросли и сегодня в среднем по республике составляют почти 5% в день. Самые высокие они в Гродненской и Брестской областях.

Минщина убирает второй миллион. Вслед за ними идут гродненцы. До миллиона им осталось менее 50 тысяч тонн зерна. Здесь же, по традиции, самая высокая урожайность – в среднем более 40 центнеров с гектара. А в СПК «Свислочь» удалось достичь практически 91-го.

В счет госзаказа поступило более половины запланированного объема продовольственного зерна. Оно в этом году хорошего качества.

С полей убрана треть пивоваренного ячменя и завершается жатва озимого рапса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».