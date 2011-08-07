Белорусские хлеборобы преодолели пятимиллионный рубеж намолота зерна

Минщина убирает второй миллион. Вслед за ними идут гродненцы. До миллиона им осталось менее 50 тысяч тонн зерна. Здесь же, по традиции, самая высокая урожайность – в среднем более 40 центнеров с гектара. А в СПК «Свислочь» удалось достичь практически 91-го.
В счет госзаказа поступило более половины запланированного объема продовольственного зерна. Оно в этом году хорошего качества.
С полей убрана треть пивоваренного ячменя и завершается жатва озимого рапса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».