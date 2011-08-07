Микрорайон «Сокол» в Минске: реальные перспективы бывшего г. п., включенного в состав столицы

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска. В центре внимания — будущее Октябрьского района столицы и решение насущных вопросов минчан.

Городской поселок Сокол включен в состав Октябрьского района Минска в 2000 году. Каковы перспективы застройки и развития данного микрорайона?

Анатолий Жуковский:

В минском микрорайоне «Сокол» сейчас проживает чуть меньше 5,5 тысяч человек. Активное строительство в данном микрорайоне продолжается. В 2010 году УКС нашего района построил, ввел и заселил четырех жилых дома — это около 36 тысяч кв. м жилья. В этом году мы планируем начать строительство трех жилых домов. Максимально к 2030 году в микрорайоне «Сокол» будет проживать около 30 тысяч человек.

Сейчас там отстает строительство объектов социальной сферы. Уже построено два торговых объекта, занимаемся реконструкцией детского дошкольного учреждения. Планируется, что в течение ближайших 5 лет заработает еще одна школа, два детсада, поскольку в данный микрорайон, в основном, заселяются молодые семьи с детьми.

В микрорайоне «Сокол» живут, в основном, люди, которые работают в аэропорту?

Анатолий Жуковский:

Не только. Состав жильцов трех жилых домов, строительство которых планируется начать в этом году, мы формировали по большей части за счет работников Минского автомобильного завода.

Сегодня уже решен вопрос о выделении земельных участков для строительства индивидуальных домов многодетным семьям — всего 89 земельных участков. 69 участков уже выделено. Сейчас разрабатывается еще один проект по выделению земельных участков.