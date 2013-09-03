Около 9 тысяч человек пострадали от японских средств для отбеливания кожи

Новости Японии. Вместо изысканно белой кожи сыпь и раздражение. Известная японская косметическая компания «Канебо» оказалась в центре скандала.

Проблемы с кожей после применения средств для отбеливания уже возникли у девяти тысяч человек. Число пострадавших продолжает расти.

В июле компания отозвала с прилавков почти 600 тысяч единиц продукции. Однако люди продолжали скупать косметику. Около 15 тысяч торговых точек занимались распространением косметики этой фирмы.

Убытки корпорации оценивают в 5 млрд иен (около 50 млн долларов). Сотрудники пресс-службы «Канебо» настоятельно рекомендуют клиентам отказаться от некачественных кремов. Фирма уже обязалась выплатить компенсации пострадавшим и покрыть все медицинские расходы.

Рынок красоты является одним из лидеров по подделкам. Фальсифицированными являются 50% продукции. Чаще всего подделывается парфюмерия, декоративная косметика и средства по уходу за волосами. По мнению специалистов, на российском рынке 50% фальсифицированных товаров декоративной и натуральной косметики, которые находятся в продаже. О том, какой вред здоровью может принести обычный шампунь, мыло или средство для подводных очков, вы узнаете из видео.