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«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева

06 декабря 2018 07:12
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Новости Беларуси. Спустя 77 лет: белорусские поисковики передали российским коллегам останки красноармейца Степана Бардычева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева-1

Это уроженец Пензенской области, который в начале июля 1941 года участвовал в обороне Могилева от фашистских захватчиков. Останки были обнаружены во время одной из поисковых экспедиций в Могилевском районе.

«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева-4

Рядом нашли личные вещи – каску, флягу и, самое главное, именной медальон, где на обычном клочке бумаги были указаны данные бойца, который все это время считался без вести пропавшим.

«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева-7

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:
Мы узнали о нем по сути все, что можно узнать с помощью интернета и опороса родственников. Он 1918 года рождения, за три месяца до начала войны женился, потом ушел на войну. Детей у него не осталось. Получилось так, что прибыв сюда на Днепр, под Могилев, он погиб буквально в первом бою.

«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева-10

Андрей Лященко, координатор международного проекта «Дорога домой»:
Поиск не состоит только из того, чтобы поднять бойца. Это огромный труд массы людей, которые в комплексе делают то, что не сделали в сороковые.

«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева-13

Останки красноармейца в ближайшие дни перезахоронят у него на родине в Пензенской области со всеми воинскими почестями.

# Беларусь помнит # общество # Николай Борисенко # Андрей Лященко # Степан Бардычев

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