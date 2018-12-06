«Он погиб буквально в первом бою»: в Россию передали останки красноармейца Степана Бардычева

Новости Беларуси. Спустя 77 лет: белорусские поисковики передали российским коллегам останки красноармейца Степана Бардычева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уроженец Пензенской области, который в начале июля 1941 года участвовал в обороне Могилева от фашистских захватчиков. Останки были обнаружены во время одной из поисковых экспедиций в Могилевском районе.

Рядом нашли личные вещи – каску, флягу и, самое главное, именной медальон, где на обычном клочке бумаги были указаны данные бойца, который все это время считался без вести пропавшим.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:

Мы узнали о нем по сути все, что можно узнать с помощью интернета и опороса родственников. Он 1918 года рождения, за три месяца до начала войны женился, потом ушел на войну. Детей у него не осталось. Получилось так, что прибыв сюда на Днепр, под Могилев, он погиб буквально в первом бою.

Андрей Лященко, координатор международного проекта «Дорога домой»:

Поиск не состоит только из того, чтобы поднять бойца. Это огромный труд массы людей, которые в комплексе делают то, что не сделали в сороковые.