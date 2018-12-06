«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»

Новости Беларуси. «Чудеса на Рождество»: акция с волшебным названием стартовала в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители самого холодного областного центра, но с самыми горячими сердцами, одни из первых приняли участие в благотворительном марафоне. В торговом центре покупателей встречали сказочные герои, активисты БРСМ и волонтеры отряда «Доброе сердце». Маленьким и взрослым предлагали самим сделать открытку и отправить ее Деду Морозу в Беловежскую пущу.

А все приобретенные подарки – сладости, канцелярские принадлежности, игрушки – в рождественские и новогодние праздники передадут сиротам, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Ксения Матвеева, житель Витебска: Мы хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник, Новый год!

Маргарита Орлова, житель Витебска:

Детки, у которых нет родителей, тоже хотят почувствовать какой-то праздник. И если каждый что-то подарит, им станет веселее.

Благотворительный марафон «Чудеса на Рождество» продлится полтора месяца и охватит все уголки нашей страны.