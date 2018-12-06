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«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»

06 декабря 2018 06:39
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Новости Беларуси. «Чудеса на Рождество»: акция с волшебным названием стартовала в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»-1

Жители самого холодного областного центра, но с самыми горячими сердцами, одни из первых приняли участие в благотворительном марафоне. В торговом центре покупателей встречали сказочные герои, активисты БРСМ и волонтеры отряда «Доброе сердце». Маленьким и взрослым предлагали самим сделать открытку и отправить ее Деду Морозу в Беловежскую пущу.

«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»-4

А все приобретенные подарки – сладости, канцелярские принадлежности, игрушки – в рождественские и новогодние праздники передадут сиротам, инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей.

«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»-7

Ксения Матвеева, житель Витебска:
Мы хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник, Новый год!

«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»-10

Маргарита Орлова, житель Витебска:
Детки, у которых нет родителей, тоже хотят почувствовать какой-то праздник. И если каждый что-то подарит, им станет веселее.

Благотворительный   марафон «Чудеса на Рождество» продлится полтора месяца и охватит все уголки нашей страны.

# Новый год # общество # Ксения Матвеева # Маргарита Орлова # Фотофакт

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