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Собрать подшипник в роли мастера: на Минском подшипниковом заводе прошел день открытых дверей

14 августа 2016 10:22
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Новости Беларуси. День открытых дверей провели на Минском подшипниковом заводе. Все, кто пришел на предприятие побывали в цехах, могли примерить костюм рабочего и даже вжиться в роль мастера. Гости имели возможность собрать настоящий подшипник.

К слову, сейчас машиностроительное предприятие активно модернизируется и выходит на новые рынки. 60% продукции завода экспортируется в Россию, около 25% реализуется на внутреннем рынке Беларуси, остальное уходит в страны дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Антипов, генеральный директор ОАО «МПЗ»:
Провели день открытых дверей для того, чтобы люди понимали, знали, как живет завод, какие у него перспективы. Сейчас проработанные крупные поставки у нас идут в Вьетнам, Дубаи, Индия, Турция.

# общество # Предприятия Беларуси

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