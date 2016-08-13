Какие фильмы смотреть и сколько платить за билет в кинотеатр: Василий Коктыш – о системе белорусского киновидеопроката

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня ее ведущий Олег Степанюк решил устроить для вас культпоход в кино. Вернее, по кинотеатрам. Так что устраиваетесь поудобнее, у кого есть попкорн – пожалуйста. Лучше есть его все-таки дома, а не в кинозале, мешая другим. Впрочем, извините, мы не сомневаемся в уровне вашей культуры!

Итак, минские кинотеатры: кто решает, что, какие фильмы мы будем в них смотреть, будут ли повышаться цены на билеты и планируется ли закрыть какие либо кинотеатры? На эти и другие вопросы ответил гость программы – генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Василий Коктыш.