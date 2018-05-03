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Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске

03 мая 2018 11:19
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Новости Беларуси. Главное событие года в медиасфере страны. В Минске открылась Международная выставка «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске-1

В числе участников – около четырехсот средств массовой информации. Среди гостей – представители Китая, Болгарии, Индии, Германии, Турции, Грузии. Уже по традиции, каждый экспонент презентует свои возможности в рамках специального стенда, где проходят интерактивные мастер-классы и автограф-сессии. Впервые в Минске и площадка, на которой представлены СМИ Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске-4

Ольга Абрамовских, председатель Департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия):
Мы видим восхищение и у некоторых даже недоумение, как мы приехали сюда – настолько издалека, что для вас мы, по большому счету, экзотические представители на этой выставке.

Мы готовы рассказывать о себе, мы готовы делиться опытом, мы готовы встречаться.

Около 400 средств массовой информации представлено на выставке «СМИ в Беларуси» в Минске-7

# Выставка СМИ в Беларуси # общество # Ольга Абрамовских # Фотофакт

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