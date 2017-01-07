Несмотря на мороз, в парке Горького в Минске прошел рождественский семейный фестиваль

Новости Беларуси. Погода внесла коррективы в планы минчан. Так, в столичном парке Горького прошел рождественский семейный фестиваль, правда, по укороченной программе. Несмотря на уверенный минус, многочисленные гости праздника приходили с положительным настроением. Не замерзнуть помогали любимые песни и конкурсы: хоккей с мячом, городки, салки.

Рождественские праздники продолжатся еще 12 дней. Это время называют Святками: принято радоваться и веселиться, не забывая о милосердии и добрых делах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.