Около 200 человек набрали в 2026-м в Минском колледже цифровых технологий

Ссузы Беларуси планируют принять около 39 тысяч абитуриентов, более 31 тысячи мест – бюджетные. Основной прием документов для выпускников 9-х классов на бюджет завершился. В Минском колледже цифровых технологий в 2026 году набрали около 200 девятиклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с прошлогодней вступительной кампанией цифры приема увеличились. Вырос и проходной балл – более чем на 30 %. Конкурс составил в среднем два человека на место. Среди востребованных направлений – программирование, микроэлектроника, робототехника, мехатроника и цифровые системы. В колледже реализуют инклюзивные программы.

Татьяна Шарамета, мама абитуриента: У нас у ребенка проблемы со зрением, и поэтому выбор невелик. На самом деле, это единственный колледж в Беларуси, который учит программированию детей с нарушением зрения, в том числе полностью незрячих детей. Поэтому мы целенаправленно шли сюда, надеялись, что мы поступим. В последние полгода подтягивали балл максимально, чтобы поступить. В итоге получилось.

Анжела Белобровик, заместитель председателя приемной комиссии Минского государственного колледжа цифровых технологий:

Мы рады, что мы каждый год пользуемся большой популярностью среди наших абитуриентов. Это отрадно, потому что мы считаем, что мы готовим кадры для реального сектора экономики. Это наши инженерные специальности, технические квалификации – это мехатроника, робототехника, электрики. В этом году лидировали именно эти специальности.

Популярностью пользуется и обучение по целевому набору. В этом году крупнейшие предприятия страны направили в Минский колледж цифровых технологий запрос на подготовку 38 специалистов.