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Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену! Рассказываем, как развивается этот вид спорта

05 августа 2026 09:03
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Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену. После длительного перерыва женская сборная страны одержала блестящую победу на домашнем Кубке сильнейших спортсменов в Минске. Как это событие повлияет на развитие одного из самых динамичных видов спорта в Беларуси, об этом и многом другом мы поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Грачев, председатель Белорусской федерации хоккея на траве и Татьяна Леонова, капитан женской национальной команды Беларуси по хоккею на траве. 

Юрий Царев, ведущий:
Кубок сильнейших спортсменов – это очень классный старт, и вы с таким результатом его завершили. Это здорово. 

Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену! Рассказываем, как развивается этот вид спорта-2

Александр Грачев, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Хоккей на траве у нас является одним из старейших олимпийских видов спорта. Это олимпийский вид спорта, он в Беларуси развивается уже на протяжении 50 лет практически. Поэтому вид спорта на слуху, вид спорта приоритетный. И мы всегда показываем, особенно наша женская команда, результаты. 

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# Спорт Беларуси

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