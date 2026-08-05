Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену! Рассказываем, как развивается этот вид спорта

Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену. После длительного перерыва женская сборная страны одержала блестящую победу на домашнем Кубке сильнейших спортсменов в Минске. Как это событие повлияет на развитие одного из самых динамичных видов спорта в Беларуси, об этом и многом другом мы поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Грачев, председатель Белорусской федерации хоккея на траве и Татьяна Леонова, капитан женской национальной команды Беларуси по хоккею на траве.

Юрий Царев, ведущий:

Кубок сильнейших спортсменов – это очень классный старт, и вы с таким результатом его завершили. Это здорово.