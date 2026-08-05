Вклад в общий каравай страны! Как студотряды помогают аграриям на уборочной?

Прямо сейчас на полях идет сбор нового урожая зерна. В самом центре этого процесса студотряды. Бойцы проходят всю цепочку. От первого скошенного колоска до хрустящей корочки на прилавке магазина. Зерно в бункерах комбайнов не задерживается ни на минуту. Его тут же перегружают в машины и везут на доработку.

Главная задача молодежи на этом этапе – логистика и скорость. Пока одни дежурят на зернотоках, очищая урожай от примесей, другие вручную убирают камни с соседних участков, чтобы сберечь технику от поломок. График плотный – трудятся до захода солнца.