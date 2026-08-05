Как правильно давать деньги в долг? Советы от адвоката

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:

Как давать деньги в долг? Самое главное, прежде чем дать деньги в долг, необходимо оформить договор займа. Договор займа в обязательном порядке должен быть оформлен в простой письменной форме для того, чтобы в дальнейшем у сторон договора не возникало вопросов, связанных с его исполнением. Также договор займа может быть оформлен у нотариуса путем удостоверения данного договора. Обязательные условия договора займа должны содержать в себе сумму и доставление суммы взаймы. Также срок возврата и способ возврата денежных средств взаимодавцу.

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