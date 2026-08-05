Прямой эфир

Как правильно давать деньги в долг? Советы от адвоката

05 августа 2026 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как правильно давать деньги в долг? Советы от адвоката-1

Ольга Левковская-Симонович, адвокат:
Как давать деньги в долг? Самое главное, прежде чем дать деньги в долг, необходимо оформить договор займа. Договор займа в обязательном порядке должен быть оформлен в простой письменной форме для того, чтобы в дальнейшем у сторон договора не возникало вопросов, связанных с его исполнением. Также договор займа может быть оформлен у нотариуса путем удостоверения данного договора. Обязательные условия договора займа должны содержать в себе сумму и доставление суммы взаймы. Также срок возврата и способ возврата денежных средств взаимодавцу. 

Подробности в видео.

# Закон

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену! Рассказываем, как развивается этот вид спорта
05 августа 2026 09:03

Белорусский хоккей на траве возвращается на мировую арену! Рассказываем, как развивается этот вид спорта

Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи
05 августа 2026 08:34

Белоруска купила минеральную воду в «Санте» и выиграла авто – история еще одной удачи

Красный уровень опасности: в ГАИ рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жару
05 августа 2026 07:58

Красный уровень опасности: в ГАИ рекомендуют водителям быть особенно внимательными в жару