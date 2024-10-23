В Гродно нейросеть научили перебирать коммунальные отходы

Первую в Беларуси линию по выпуску RDF-топлива запустили под Гродно. Пилотный проект реализовал местный мусоросортировочный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь здесь искусственный интеллект помогает перебирать коммунальные отходы. Нейросеть определяет непригодный и, особенно, ядовитый материал, которого не должно быть в составе альтернативного топлива. После такой тщательно проверки чистую от химикатов массу измельчают и сушат. В тестовом режиме уже получена первая партия RDF-топлива. Ее отправили на цементный завод в Красносельском, где вторпродукт заменит уголь и другие источники энергии.

Технология в разы снижает количество захоронения мусора на полигонах, дает альтернативный источник энергии взамен исчерпаемых природных ресурсов и удешевляет себестоимость продукции цементных и металлургических предприятий.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:

Мы порядка 15 новых рабочих мест создали. Сейчас работаем над производством второй, третьей и так далее партии. На сегодняшний момент мы должны выпустить до конца года порядка 4 тысяч тонн RDF-топлива. Оно по теплотворности точно такое же, как бурый уголь.

В след за Гродно такие проекты уже реализуют в Минске и Волковыске.