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«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

24 июня 2020 14:33
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси-1

Валерий Надтачаев:
После освобождения Беларуси большая часть спецгрупп по линии НКГБ БССР прекратила свою деятельность. Бойцы спецгрупп вошли в состав действующих частей и подразделений Красной армии либо были отозваны. Но, что касается спецгрупп НКГБ БССР, то они продолжили свою деятельность на территории, которая ранее относилась к территории т. н. Третьего Рейха.

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси-4

Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:
Пришли в лагерь и стали слушать радио, которое передавало: на нашем участке фронта, недалеко – в 30-40 км, Красная армия прорвала немецкую оборону и освободила Рогачев. Нашей радости не было предела. Партизаны повеселели. Боевой дух поднялся...

«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси-7

Нам все время приходилось отходить на запад вместе с отступавшими немцами. Соединиться с Красной Армией не разрешали. Труднее всего бросать могилы наших товарищей, которые останутся теперь одинокими, и никто не придет их навестить.

# Великая Отечественная война # общество # Валерий Надтачаев # Михаил Оборотов # Фотофакт

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