«Труднее всего бросать могилы наших товарищей». Куда отправляли группы чекистов после освобождения Беларуси

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Валерий Надтачаев:

После освобождения Беларуси большая часть спецгрупп по линии НКГБ БССР прекратила свою деятельность. Бойцы спецгрупп вошли в состав действующих частей и подразделений Красной армии либо были отозваны. Но, что касается спецгрупп НКГБ БССР, то они продолжили свою деятельность на территории, которая ранее относилась к территории т. н. Третьего Рейха.

Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:

Пришли в лагерь и стали слушать радио, которое передавало: на нашем участке фронта, недалеко – в 30-40 км, Красная армия прорвала немецкую оборону и освободила Рогачев. Нашей радости не было предела. Партизаны повеселели. Боевой дух поднялся...