​Около 12,8 тысячи военных задействуют в учениях «Запад-2021» на территории Беларуси

Новости Беларуси. 5 августа в Минобороны рассказали, как будет проходить учение «Запад-2021». Белорусские и российские военные в ходе масштабных маневров отработают новые способы ведения совместных боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Генштабе подчеркнули, что учение не несет угрозы Европе и соседним странам. Оно пройдет с 10 сентября на территории Беларуси и 9 полигонах России. Число участников только на территории нашей страны – около 12 800 военнослужащих.