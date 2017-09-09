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Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске

09 сентября 2017 12:18
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Поздравить белорусскую столицу с Днем рождения вышли тысячи горожан и гостей Минска. Официальные торжества стартовали утром 9 сентября у стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы и венки к обелиску легли от руководства города и представителей общественных организаций. В знак памяти о тех, кто сделал нашу жизнь мирной, и благодаря кому белорусская столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности. Для участия в праздничных мероприятиях прибыли представители городов-побратимов и городов-партнеров – всего делегации 12 стран.

Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске-1

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Вчера всем понравилось новое лазерно-водное шоу, это была такая изюминка. Я думаю, что мы будем развивать этот формат в парке Победы. Сегодня мы открыли фестиваль воздухоплавания. Прекрасное мероприятие, даже сам имел удовольствие и честь полететь в одной из корзин. Сейчас фестиваль исторической реконструкции, ну и, конечно, самый большой торт, который может бесплатно попробовать каждый минчанин. Мира, добра, благополучия, комфортной, уютной жизни!

Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске-4

Майкл Эдвардс, лорд-мэр Ноттингема:
Побратимские отношения между Минском и Ноттингемом заключили в 1966-ом году. И настоящая причина, почему я сюда приехал, – еще раз сказать: «Давайте дружить, давайте будем сотрудничать».

Давайте дружить, давайте будем сотрудничать: мэры Ноттингема и Новосибирска поучаствовали в празднованиях в Минске-7

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:
С самого начала наших взаимоотношений мы поставили задачу – чтобы работала экономика. Мы начали в этом году заменять наш трамвайный парк именно благодаря технологиям, которые отсюда, из минского предприятия.

Кульминацией дня станет вечерний салют. Продолжатся гуляния и 10 сентября: для минчан и гостей столицы подготовили полумарафон, историческую реконструкцию и мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста.

# общество # Беларусь-Россия # Фотофакт # Андрей Шорец # Беларусь-Великобритания # Анатолий Локоть # День города в Минске-2017 # Майкл Эдвардс

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