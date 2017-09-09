Где бы я ни была, я обожаю Минск: Инна Афанасьева поздравила столицу с 950-летием
Новости Беларуси. 9 сентября в выездную студию СТВ в самом центре Минска пришла заслуженная артистка Республики Беларусь, популярная певица Инна Афанасьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Добрый день! С праздником всех.
Яна Шипко, СТВ:
Расскажите, на самом деле пела душа, пока вы добирались до нас по праздничному городу?
Инна Афанасьева:
Вы знаете, да. Тем более я всегда говорю, что нет плохой погоды, есть главная погода в твоем сердце, твоей душе. Но здесь еще и у нас погода вдруг появилась: солнышко, лето все-таки решило вернуться и сделать нашему городу в честь такой славной даты настоящий праздник. Поэтому сегодня не только мы, минчане, празднуем этот невероятный день, но еще и солнышко, погода нам говорит о том, что они тоже радуются за нас всех.
Тем более, я могу вам сказать, что, оказывается, наш город старше Москвы на 80 лет.
Представляете, какие мы древние, с какой богатой, самобытной историей. Это не надо забывать, особенно в такой чудесный день.
Яна Шипко:
Мы сейчас как раз неподалеку от того места, откуда начинается непосредственно история Минска. У вас есть любимые места в столице?
Инна Афанасьева:
Конечно, есть. Я очень люблю Старый город, Троицкое предместье. Здесь снимался, кстати, мой первый клип после фестиваля польской песни. Оперный театр обожаю – ходить по парку, гулять. Набережную возле цирка, проспект Независимости. Это те места, в которые, когда я приезжала маленькой на записи на радио, на сьемки на телевидение, мы ходили детьми по проспекту, по широкому.
И когда я уже стала взрослой, мне очень нравилось приезжать в Минск.
Я садилась в кафешку какую-нибудь – огромные стекла – брала себе чашечку кофе. Сидела, смотрела на город, на машины, на людей, которые проходили мимо. И вот это состояние, оно, конечно, у меня осталось надолго.
Могу сказать, что, где бы я ни была, я обожаю Минск. Я люблю Беларусь и всегда с удовольствием сюда возвращаюсь, потому что это мой дом.
Яна Шипко:
Вы очень много путешествуете. Минск на фоне других мировых столиц хорош собой?
Инна Афанасьева:
Очень. Вы знаете, многие любят какую-то суматоху, какие-то передвижения, огромное количество людей, тусовки. Минск в этом плане город, конечно, очень спокойный. И люди, которые приезжают из больших мегаполисов, говорят: «Вы знаете, у вас здесь просто как в деревне. У вас можно спокойно выйти, пройти по городу. Ты не боишься».
Ведь, к сожалению, что говорить – мир поменялся за последние пять лет очень серьезно, и не совсем в лучшую сторону. И поэтому сейчас с каждым годом мы все-таки больше задумываемся о своей безопасности, к сожалению. Поэтому наш город,
Минск, он для нас, жителей, и для гостей безопасный. Ну, вообще страна Беларусь – безопасная сама по себе.
Поэтому, конечно, чувство того, что ты можешь чувствовать себя свободным, спокойным и уверенным в том, что ты можешь пойти в любое место и с тобой ничего не случиться – это огромное достижение. Нашего города, и, в принципе, наших людей, потому что люди у нас очень хорошие, добрые, замечательные. Они достойны этого города.
Яна Шипко:
Да, действительно. Огромное спасибо за беседу. Мы ждем встречи с вами вечером, на праздничных площадках города.
Инна Афанасьева:
Приходите.
Спасибо, Яна! Ждем от Вас еще больше интересных историй и персоналий в наших следующих выпусках. Воспоминания и поздравления известных людей в прямом эфире прямо из эпицентра праздника – моя коллега сегодня целый день работает в гостевой студии СТВ в Верхнем городе.