Где бы я ни была, я обожаю Минск: Инна Афанасьева поздравила столицу с 950-летием

Новости Беларуси. 9 сентября в выездную студию СТВ в самом центре Минска пришла заслуженная артистка Республики Беларусь, популярная певица Инна Афанасьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Добрый день! С праздником всех. Яна Шипко, СТВ:

Расскажите, на самом деле пела душа, пока вы добирались до нас по праздничному городу?

Инна Афанасьева:

Вы знаете, да. Тем более я всегда говорю, что нет плохой погоды, есть главная погода в твоем сердце, твоей душе. Но здесь еще и у нас погода вдруг появилась: солнышко, лето все-таки решило вернуться и сделать нашему городу в честь такой славной даты настоящий праздник. Поэтому сегодня не только мы, минчане, празднуем этот невероятный день, но еще и солнышко, погода нам говорит о том, что они тоже радуются за нас всех. Тем более, я могу вам сказать, что, оказывается, наш город старше Москвы на 80 лет. Представляете, какие мы древние, с какой богатой, самобытной историей. Это не надо забывать, особенно в такой чудесный день. Яна Шипко:

Мы сейчас как раз неподалеку от того места, откуда начинается непосредственно история Минска. У вас есть любимые места в столице?

Инна Афанасьева:

Конечно, есть. Я очень люблю Старый город, Троицкое предместье. Здесь снимался, кстати, мой первый клип после фестиваля польской песни. Оперный театр обожаю – ходить по парку, гулять. Набережную возле цирка, проспект Независимости. Это те места, в которые, когда я приезжала маленькой на записи на радио, на сьемки на телевидение, мы ходили детьми по проспекту, по широкому. И когда я уже стала взрослой, мне очень нравилось приезжать в Минск. Я садилась в кафешку какую-нибудь – огромные стекла – брала себе чашечку кофе. Сидела, смотрела на город, на машины, на людей, которые проходили мимо. И вот это состояние, оно, конечно, у меня осталось надолго. Могу сказать, что, где бы я ни была, я обожаю Минск. Я люблю Беларусь и всегда с удовольствием сюда возвращаюсь, потому что это мой дом. Яна Шипко:

Вы очень много путешествуете. Минск на фоне других мировых столиц хорош собой?