Огненными дорогами Афгана: в Беларуси День памяти воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 27 лет назад советские войска покинули Афганистан. Памятные акции, посвященные этой дате, проходят по всей республике. Традиционно к мемориалу на Острове мужества и скорби в Минске возложили венки и цветы. Подробности в материале корреспондентов СТВ.

Живые... Сегодня на «Острове слез» — живые цветы и те, кто никогда не сможет забыть палящее солнце Кабула и Джелалабада. И всегда будут помнить тех, кто так и не вернулся из боя...

Сергей Попов, воин-интернационалист:

Погибшие ребята всегда в нашей памяти. Просто сегодня их рядом с нами нет. Присутствие их всегда чувствуется, все они с нами.

Больше 9 лет войны и 30 тысяч белорусов прошли огненными дорогами Афгана, а 800 из них никогда больше не смогли увидеть близких. Возвращали их на Родину «Черные тюльпаны». На одном из грузовых Ан-12 летал и Юрий Рогачев. Вспоминает авиатор не войну, а её лицо — холодное... И пехоту, которая до последнего вздоха просит о помощи.. А её....

Юрий Рогачев, заместитель командира 50 смешанной авиационной базы:

Некоторые случаи были просто невыполнимы. Это и ночь, и погодные условия не позволяли, а на земле просили авиацию.

Пограничники, пехота, авиация, офицеры и рядовые — одна дата памяти для всех. Одни говорят о своих командирах, благодаря которым сегодня наблюдают за тем, как быстро растут внуки. А перед глазами других — его рота и тот парень, которого не смог уберечь от пули.

Валерий Гайдукевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Я был командиром роты. Думаешь о тех ребятах, которые за тобой идут. За которых ты отвечаешь и которых должен живыми и здоровыми отправить домой.

У каждой войны есть свои герои. И это история. Тогда в Афганистане противостояли зарождавшемуся терроризму. В память о тех, кто выполнил воинский долг, набережную вдоль Свислочи назвали в честь воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.