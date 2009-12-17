Организатор подставных ДТП на скамье подсудимых в Гомеле

Около восьми лет назад преступная группа инсценировала ДТП, чтобы потом по страховкам получать деньги. Спектакль по отработанному сценарию разыгрывали несколько лет.

Эксперт Павел Мурашко в автомобильном мире крутится долгие годы. И профессионально рассуждает об этом с экранов телевизоров. Про подставное ДТП говорит, как про хороший театр, в котором есть продуманный сценарий, актеры и дорогой реквизит. Вся драматургия строится вокруг реквизита, то есть автомобиля, и его стоимости. В имитациях дорожно-транспортных происшествий, главное – подставить нужный бок. И денежные овации – обеспечены.

Павел Мурашко:

– Фару нет смысла подставлять и разбивать, потому, что ее придется менять потом за свои деньги. Поэтому, бампер, крыло – самая дешевая деталь будет, порядка 250 евро.

Это сегодня крупнейшая страховая компания Беларуси создает свою собственную экспертно-криминалистическую службу. Процесс оценки ущерба от автоаварий уже давно компьютеризирован, а в штате профессионалы с многолетним опытом. 10 лет назад – на заре белорусской автогражданки – об этом могли только мечтать.

Еще молодая страховая система сама оказалась не застрахована от мошенников. Одним из способов обмануть страховщика стали подставные аварии. Это как фиктивный брак: страховой случай формально есть, а пострадавшего нет – все в выигрыше.

Василий Якин, начальник отдела урегулирования убытков по транспорту филиала страховой компании:

– Ведь не просто рядовые сотрудники страховых компаний были замешаны, а сотрудники ГАИ, которые выдавали заведомо ложные справки о ДТП.

Такую справку последний обвиняемый по громкому делу помог сделать своему родственнику еще в 2001 году. Тому нужно было чинить разбитую машину, а денег не было.

Дмитрий Данилин, заместитель начальника следственного отдела прокуратуры по Гомельской области:

– Общая схема была такая: находился разбитый автомобиль знакомого, попавший в аварию при каких-то обстоятельствах. Потом искали второй разбитый автомобиль. Инсценировалась авария. Машины устанавливались таким образом, как будто произошло ДТП. Разбрасывалось битое стекло. Приглашался инспектор, который фиксировал ДТП. Приезжал оценщик – страховой агент, который оформлял все как ДТП. И в последующем получались деньги.

Первая афера окупилась с лихвой. Легкий способ заработать на страховке был найден. В течении года организовали еще три фиктивные аварии. Общий ущерб составил 21 миллион рублей. Но тогда от правосудия любителю страховок удалось скрыться. Шесть лет мошенник находился в розыске и только теперь сдался правоохранительным органам.

По делу о дорожно-транспортном мошенничестве в 2004-2005 годах уже было осуждено более 10 человек: инспектор ГАИ, сотрудник страховой компании, владельцы автомобилей. Многие из них уже отбыли свое наказание. Дело же организатора страховых афер передано в суд только сейчас. Бывшему сотруднику Госавтоинспекции грозит до 10 лет лишения свободы.