Одно из главных событий «Славянского базара» – в Витебске проходит X Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах»

– Фестиваль этот проходит много лет уже во время «Славянского базара». Ребенок занимается в коллективе «Ренессанс» – наш государственный. Нас как бесплатников каждый год приглашают на этот концерт. Очень интересно идет с начала и по самый конец «Славянского базара». Очень много людей принимает участие, много гостей.

Подробности в видео.