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Одно из главных событий «Славянского базара» – в Витебске проходит X Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах»

12 июля 2024 13:12
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Яркие перформансы, красочные костюмы и фееричные шоу – это уже X юбилейный Фестиваль уличного искусства.

Гостей стрит-феста очень много, программа тоже насыщенная. Выставки талантливых художников, интерактивные представления, фэшн-променад и, конечно же, зажигательные танцы.

Одно из главных событий «Славянского базара» – в Витебске проходит X Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах»-1

Фестиваль этот проходит много лет уже во время «Славянского базара». Ребенок занимается в коллективе «Ренессанс» – наш государственный. Нас как бесплатников каждый год приглашают на этот концерт. Очень интересно идет с начала и по самый конец «Славянского базара». Очень много людей принимает участие, много гостей.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество # Валерия Яскевич

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