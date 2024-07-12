Одно из главных событий «Славянского базара» – в Витебске проходит X Фестиваль уличного искусства «На семи ветрах»

Валерия Яскевич, корреспондент:
Яркие перформансы, красочные костюмы и фееричные шоу – это уже X юбилейный Фестиваль уличного искусства.
Гостей стрит-феста очень много, программа тоже насыщенная. Выставки талантливых художников, интерактивные представления, фэшн-променад и, конечно же, зажигательные танцы.
– Фестиваль этот проходит много лет уже во время «Славянского базара». Ребенок занимается в коллективе «Ренессанс» – наш государственный. Нас как бесплатников каждый год приглашают на этот концерт. Очень интересно идет с начала и по самый конец «Славянского базара». Очень много людей принимает участие, много гостей.
Подробности в видео.