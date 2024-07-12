Владимир Гракун об уборочной: мы ожидаем и наблюдаем рост урожайности

Главная новость пришла к нам этим утром с белорусских полей: намолотили миллион тонн! И даже задел на следующий. Жатва идет в оптимальном темпе. Ход уборки озимого ячменя и оценка посевов других колосовых дают основание рассчитывать на высокий урожай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в целом по стране намолочено 855 тысяч тонн зерновых и зерно-бобовых культур и 310 тысяч тонн озимого рапса.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В текущем году мы практически лидируем по отношению к другим годам. Может, к юбилею, 30-летию правления нашего уважаемого Президента сельскохозяйственные организации добились – практически миллион на две недели раньше к уровню 2023 года. Убрано 12 % площадей. Урожайность 33,4 центнера с гектара. Но мы ожидаем рост урожайности и наблюдаем рост урожайности. По урожайности у нас традиционно лидируют сельскохозяйственные организации Гродненской области – 46 центнеров с гектара. 42 центнера получают хозяйства Минской области. И от них не отстают – более 41 центнера хозяйства Брестской области.