Сергеенко призвал страны БРИКС внести вклад в реализацию Хартии многообразия и многополярности в XXI веке

Разрушение системы международного права и глобальные кризисы – реальная угроза безопасности. Ситуацию можно изменить только объединив усилия с единомышленниками. Об этом заявил председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко на пленарном заседании Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона предложила несколько ключевых направлений взаимодействия. Среди них укрепление межпарламентского сотрудничества, развитие договорно-правовой базы. Еще раз обозначена позиция нашей страны о необходимости разработки Хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наше взаимодействие в этом направлении только усилит эффект от воплощения в жизнь концепций мира и безопасности, предлагаемых и странами БРИКС. Отдельно отмечу высокую роль законодательных органов в сохранении суверенитета и противодействии внешнему давлению, начиная от нелегитимных санкций, иных ограничительных мер и заканчивая деструктивным информационным воздействием. В целях защиты от названных негативных факторов в Беларуси принят целый ряд законов, на практике доказавших свою эффективность. Мы готовы поделиться своим опытом в этой сфере.

Беларусь уверена: восстановить доверие в мире можно только путем равноправного и взаимоуважительного диалога. А вот язык санкций неприемлем. Парламентарии должны оказывать больше влияния на такие международные структуры, как ООН, для снятия неправомерных одно-сторонних ограничений со стороны США и их сателлитов.