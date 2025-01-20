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Наблюдатели от СНГ: агитационная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно

20 января 2025 10:31
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Агитационная кампания проходит спокойно и организованно. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств опубликовала промежуточный отчет о ходе наблюдения за подготовкой выборов Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они состоятся уже 26 января, а досрочное голосование продлится со вторника по субботу.

Наблюдатели от СНГ: агитационная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно-2

Выборы – важнейший и ответственный этап, определяющий будущее развитие белорусского государства. По мнению миссии наблюдателей от СНГ, политическая кампания проходит спокойно и организованно, в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. В составе миссии на данный момент работают 290 экспертов. Напомним, что предвыборная агитация продолжится по 25 января, но отдать свой голос за понравившегося кандидата можно уже завтра. Ровно в полдень избирательные участки по всей стране распахнут двери для голосующих досрочно. Узнать, где ваш участок, поможет официальный сайт ЦИК. На главной странице работает сервис «Найди свой участок». Достаточно ввести в поисковую область адрес регистрации избирателя.

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси # Выборы

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