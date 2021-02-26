ОДКБ прорабатывает вариант проведения учений в условиях пандемии

США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европейском регионе. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его мнению, политика Вашингтона будет иметь значительные негативные последствия для международной безопасности. В том числе направленная на разрушение договорной базы контроля над вооружением.