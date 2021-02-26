ОДКБ прорабатывает вариант проведения учений в условиях пандемии
США продолжают целенаправленно ухудшать стабильность и безопасность в Европейском регионе. Об этом заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его мнению, политика Вашингтона будет иметь значительные негативные последствия для международной безопасности. В том числе направленная на разрушение договорной базы контроля над вооружением.
Что до положения дел в нашей стране, учение «Нерушимое братство», которое провели в Беларуси в 2020 году, уже прозвали самым масштабным по оперативности и боевой подготовке. Впервые на практике была организована работа миротворческой миссии. Это позволило пройти полный комплекс подготовки и проведения операций в зоне конфликта.
Генсек ОДКБ о ситуации в Беларуси: республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности
Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Согласно легенде учения в рамках постконфликтного урегулирования, миротворческий контингент ОДКБ, имея резолюцию Совета безопасности, Организации Объединенных Наций и согласия принимающей стороны, был введен в условное государство с целью контроля соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых соглашений по прекращению огня. Во взаимодействии с милицейскими, полицейскими, спасательными подразделениями миротворцы отработали задачи по оказанию содействия в восстановлении мирной жизни, гуманитарной помощи населению и пострадавшей территории.
Кроме того, в 2020 году в ОДКБ тесно сотрудничали с ООН. Именно по их стандартам здесь готовят коллективные миротворческие силы. К 2021 году ОДКБ прорабатывает вариант проведения учений в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19.