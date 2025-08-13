Одинаковые ценности – как дружба меняется с возрастом

О том, как понять настоящий друг или фальшивый, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Дружба – это феномен, который мало изучен. Многие пытались разобраться в этом уникальном явлении.

Наталья Пожиган, эксперт по работе с подсознанием:

Чаще всего дружба по интересам в лет 20, когда у нас огромное количество друзей, мы не разбираем. Нам нравится одинаковая музыка, нравятся одинаковые увлечения. Здесь у нас дружба по интересам и друзей много.

Михаил Свито, ведущий:

Какая разница? В 40, 20 – все равно вы разные.

Наталья Пожиган:

Большая разница, потому что уже к 30 годам…

Михаил Свито:

Я к тому, что вы говорите про общие интересы. Сложно найти общие интересы в 20 лет.

Наталья Пожиган:

В 20 проще. Это университет, какие-то тусовки, дискотеки.