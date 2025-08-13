Одинаковые ценности – как дружба меняется с возрастом
Дружба – это феномен, который мало изучен. Многие пытались разобраться в этом уникальном явлении.
О том, как понять настоящий друг или фальшивый, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Что дружба с точки зрения психологии?
Наталья Пожиган, эксперт по работе с подсознанием:
Чаще всего дружба по интересам в лет 20, когда у нас огромное количество друзей, мы не разбираем. Нам нравится одинаковая музыка, нравятся одинаковые увлечения. Здесь у нас дружба по интересам и друзей много.
Михаил Свито, ведущий:
Какая разница? В 40, 20 – все равно вы разные.
Наталья Пожиган:
Большая разница, потому что уже к 30 годам…
Михаил Свито:
Я к тому, что вы говорите про общие интересы. Сложно найти общие интересы в 20 лет.
Наталья Пожиган:
В 20 проще. Это университет, какие-то тусовки, дискотеки.
Ольга Бурлакова:
Спортивные секции, клубы, музыка. Девочки сходятся на почве шопинга, чтобы вместе ходить и выбирать платьишки.
Наталья Пожиган:
Уже к 30 годам появляются семьи, появляется какая-то работа. Человек чем-то увлечен, получается, что в это время он более углублен в себя и друзей находит по своим ценностям. То есть не по интересам уже – больше свои ценности. Оставшиеся друзья, которые по интересам – их нужно ценить. Потому что это те, с которыми совпали ценности в 30, 40. В 50 друг – это вообще на вес золота. Выдержанный такой друг. Поэтому здесь, конечно, одинаковые ценности.
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