На учениях «Запад-2025» отработаем вопросы планирования применения «Орешника» – Хренин
Степень готовности Вооруженных Сил Беларуси к отражению агрессии, обстановка у границ, а также подготовка к проведению стратегических учений «Запад-2025». Глава государства заслушал закрытый доклад министра обороны. Виктор Хренин поделился подробностями с журналистами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было доложено о предстоящих осенью учениях «Запад». Они пройдут с 12 по 16 сентября. Наши подразделения уже направились на территорию России, где примут участие в практических мероприятиях. Силы союзника в составе двух подразделений также прибыли в центральную часть Беларуси, на основные полигоны, где и пройдет отработка маневров.
Хренин: на учения «Запад-2025» приглашены многие международные наблюдатели, в том числе стран НАТО.
Несмотря на нашу открытость, стратегические учения «Запад-2025» руководители стран НАТО воспринимают как повод к проведению собственных на территории стран Балтии. Однако, как подчеркнул министр обороны, больше настораживает решение польских руководителей о создании группировки до 34 тысяч военнослужащих. Все это отслеживается, мы должны быть готовы среагировать, подчеркнул Виктор Хренин.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Я понимаю, конечно, этот вопрос всех интересует. Про силы я уже вам сказал, конечно же, основа на нашей территории – это Вооруженные Силы Республики Беларусь. Все рода войск и виды войск будут принимать участие. Мы планируем отработать вопросы планирования применения ядерного оружия. Это для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Видя обстановку, которая происходит на наших западных, северных границах, мы не можем здесь спокойно наблюдать за этой милитаризацией и военной активностью. Что касается «Орешника», про него уже не раз говорил глава государства, все решения приняты, место определено, работы идут. Мы, конечно же, и в рамках нашего учения «Запад» также вместе с нашими российскими коллегами отработаем вопросы планирования применения данного вида оружия.
Учитывая непростую обстановку у границ, журналистов интересовала степень готовности белорусской армии к отражению возможной внезапной угрозы. Как подчеркнул Виктор Хренин, это и есть основная задача Вооруженных Сил Беларуси. Уровень подготовки штабов и военнослужащих постоянно совершенствуется, отслеживаются способы ведения современных войн, развиваются средства ведения борьбы. Вооруженные Силы в постоянной готовности отразить угрозу по разным сценариям. Именно эти сценарии лежат в основе учений и постоянно изменяются.