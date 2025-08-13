На учениях «Запад-2025» отработаем вопросы планирования применения «Орешника» – Хренин

Степень готовности Вооруженных Сил Беларуси к отражению агрессии, обстановка у границ, а также подготовка к проведению стратегических учений «Запад-2025». Глава государства заслушал закрытый доклад министра обороны. Виктор Хренин поделился подробностями с журналистами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было доложено о предстоящих осенью учениях «Запад». Они пройдут с 12 по 16 сентября. Наши подразделения уже направились на территорию России, где примут участие в практических мероприятиях. Силы союзника в составе двух подразделений также прибыли в центральную часть Беларуси, на основные полигоны, где и пройдет отработка маневров.

Хренин: на учения «Запад-2025» приглашены многие международные наблюдатели, в том числе стран НАТО.

Несмотря на нашу открытость, стратегические учения «Запад-2025» руководители стран НАТО воспринимают как повод к проведению собственных на территории стран Балтии. Однако, как подчеркнул министр обороны, больше настораживает решение польских руководителей о создании группировки до 34 тысяч военнослужащих. Все это отслеживается, мы должны быть готовы среагировать, подчеркнул Виктор Хренин.