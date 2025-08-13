В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи на жатве

В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи на жатве. Из хозяйств, где уборка практически завершена, экипажи направляются в другие, в основном северные районы. Каравай растет ежедневно. Сейчас на финише жатва озимого рапса. Только в Борисовском районе он занял почти 3 тысячи гектаров, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В чем особенности этой кампании и как сохранить урожай? Расскажет Анна Куртасова.

Черное золото полей постепенно заполняет бункер. Это новый урожай рапса. За рулем комбайна – молодой механизатор Владимир Голуб. С 17 лет помогал отцу на хлебных нивах. Теперь сам управляет техникой. Уже намолотил первую тысячу. А в прошлом сезоне был единственным 3-тысячником в районе.

Владимир Голуб, механизатор филиала «Большие Новоселки» Борисовского комбината хлебопродуктов:

Учился на тракториста, закончил борисовский колледж. После училища сразу в сельское хозяйство пошел. Очень приятно видеть, что молодежь тоже занимается уборочной кампанией.

В хозяйстве «Большие Новоселки» Борисовского района сейчас убирают рапс. Это около тысячи гектаров.