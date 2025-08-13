Хренин: на учения «Запад-2025» приглашены многие международные наблюдатели, в том числе стран НАТО

Степень готовности Вооруженных Сил Беларуси к отражению агрессии, обстановка у границ, а также подготовка к проведению стратегических учений «Запад-2025». Глава государства заслушал закрытый доклад министра обороны. Виктор Хренин поделился подробностями с журналистами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было доложено о предстоящих осенью учениях «Запад». Они пройдут с 12 по 16 сентября. Наши подразделения уже направились на территорию России, где примут участие в практических мероприятиях. Силы союзника в составе двух подразделений также прибыли в центральную часть Беларуси, на основные полигоны, где и пройдет отработка маневров.

– Виктор Геннадьевич, у вас сегодня был доклад Президенту. Какие были затронуты основные темы, что можно рассказать?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Наиболее обстоятельный доклад главе государства состоялся о том, что на сегодняшний день учения «Запад-2025» в соответствии с теми указаниями, которые отданы, четко выполняются. Все основные активные мероприятия и войска будут действовать в центре нашей страны, на наших основных полигонах, которые находятся возле города Борисова. Темы учения не скрываем. Говорим, что основная тема учения – это отработка, защиты нашей территории совместной группировкой войск региональной. Мероприятие плановое. Оно пройдет в два этапа. В ходе первого этапа мы планируем отработать больше работу штабов. На втором этапе планируем отработать вопросы освобождения, предполагаем, все-таки захваченной территории и стабилизации обстановки. Также министр обороны доложил о подготовке к учениям в рамках ОДКБ. На территории Беларуси пройдет отработка трех мероприятий, на полигоне Витебской области. Часть подразделений России уже прибыла. Ожидается участие контингентов из других стран ОДКБ. Как подчеркнул Виктор Хренин, главный принцип учений – открытость.

– Президент не раз говорит как раз об этом, что мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем. Будем ли мы приглашать на учения наблюдателей? Виктор Хренин:

Обязательно будем. Именно опять-таки в рамках открытости. Вот если говорить языком цифр и документов, есть государства-участники Венского документа о безопасности – это 56 стран. Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. Кроме этого, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества мы направили приглашение еще 25 странам, но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе – из них 9 стран НАТО. У них тоже будет возможность. Мы их всех приглашаем наблюдать за нашими учениями, тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие и открытость, то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, мы видим, чувствуем. Мы делаем первый шаг. Хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей.