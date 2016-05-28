Один из крупнейших байк-фестивалей СНГ проходит в Бресте

Новости Беларуси. Железное братство. В Бресте проходит один из крупнейших байк-фестивалей в СНГ. Колонна из его участников растянулась сегодня более чем на семь километров. Самые далёкие гости праздника приехали в Брест из российских Южно-Сахалинска и Омска. Об особенностях 16-го по счёту майского байк-фестиваля – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

Тысячи железных коней из десятков стран. Брест прочно закрепил за собой звание настоящей столицы байкеров всей Восточной Европы. Нынешний парад по центральным улицам города уже нарекли самым массовым за всю историю фестиваля.

Такого масштабного и пестрого парада байков Брест не видел еще никогда. Гостей приветствовали даже в огромных пробках. Теплый во всех смыслах прием остается, пожалуй, главной фишкой фестиваля.

Юрий Волков, участник фестиваля (Эстония):

Приятно по Беларуси просто ехать. Получаешь огромное удовольствие. И у вас южнее. У вас теплее. У нас постоянно холода. Уезжали – было 10 градусов, мы замерзли.

Игорь Лабес, участник фестиваля (Латвия):

Нравится, что все гостеприимные. Город принимает очень хорошо. Приятно было прокатиться по улицам. Атмосфера хорошая. И с погодой повезло.

На этот раз приехали даже из Омска и Южно-Сахалинска, преодолев при этом 16 тысяч километров. И это говорит о многом. Чего желает душа байкера, организаторы брестского фэста знают, как никто другой.

Олег Крипиневич, руководитель брестского мотоклуба:

Душевная должна быть атмосфера, минимум политики, минимум проблем, чтоб человек приехал и отдохнул. Чтобы у него были именно положительные эмоции.

А вот дюжина представителей польского клуба отправилась по Беларуси в настоящее турне. Конечный и самый горячий пункт вояжа впечатлил не только молодежь, но и бывалых байкеров.

Дариуш Резмер, участник фестиваля (Польша):

В Польше нет большого фестиваля. Открытие сезона в больших городах собирает не больше полутора тысяч участников. А вот такого огромного скопления мотоциклистов в одном месте у нас нет.

От раритетных и старых до эксклюзивных и жутко дорогих – байк по вкусу для фото на память мог себе выбрать каждый брестчанин.

Иван Журко, участник фестиваля:

Мотоцикл должен олицетворять какие-то стороны хозяина. Кастом – это то, что каждый делает для себя. Вкладывает в него частичку души. Я вижу так.

Фестиваль собрал более 5-ти тысяч байкеров. По такому случаю на мотоциклы сели даже представительницы прекрасного пола.

Алёна Тарасова, участник фестиваля:

Девушек очень мало ездит на мотоциклах. Но, как правило, их очень уважают, любят, ценят за то, что садятся на железного коня.

Концертная программа 16-го по счету фестиваля закончится уже за городом глубокой ночью. Не обойдется и без праздничного фейерверка.