Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер

Новости Беларуси. Сквер семьи, любви и верности открылся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его обустроили на площади почти в четыре гектара около кафедрального собора Рождества Христова. В центре сквера разместили скульптуру святой Варвары, которая считается покровительницей шахтеров.

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района:

Сквер действительно отличается от других скверов Солигорска. В нем расположено два фонтана. Один фонтан тематический, поющий. Второй – контактный, он работает во время взаимодействия с человеком.

Не ожидали, конечно. Была немножко пустота здесь, не хватало чего-то для деток. А сейчас очень красиво.

Молодые мамы всегда могут прийти, прогуляться со своими детками и получить что-то полезное, положительные эмоции, заряд энергии для детей.