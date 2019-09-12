Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер

Новости Беларуси. Сквер семьи, любви и верности открылся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сквер семьи, любви и верности открылся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его обустроили на площади почти в четыре гектара около кафедрального собора Рождества Христова. В центре сквера разместили скульптуру святой Варвары, которая считается покровительницей шахтеров.
Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района:
Сквер действительно отличается от других скверов Солигорска. В нем расположено два фонтана. Один фонтан тематический, поющий. Второй – контактный, он работает во время взаимодействия с человеком.
Не ожидали, конечно. Была немножко пустота здесь, не хватало чего-то для деток. А сейчас очень красиво.
Молодые мамы всегда могут прийти, прогуляться со своими детками и получить что-то полезное, положительные эмоции, заряд энергии для детей.
В сквере установили множество беседок и малых архитектурных форм. Сейчас идет отделка детской площадки. Она выполнена по мотивам народных сказок.