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Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер

12 сентября 2019 15:20
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Новости Беларуси. Сквер семьи, любви и верности открылся в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер-1

Его обустроили на площади почти в четыре гектара около кафедрального собора Рождества Христова. В центре сквера разместили скульптуру святой Варвары, которая считается покровительницей шахтеров.

Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер-4

Валентин Стасюкевич, главный архитектор Солигорского района:
Сквер действительно отличается от других скверов Солигорска. В нем расположено два фонтана. Один фонтан тематический, поющий. Второй – контактный, он работает во время взаимодействия с человеком.

Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер-7

Не ожидали, конечно. Была немножко пустота здесь, не хватало чего-то для деток. А сейчас очень красиво.

Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер-10

Молодые мамы всегда могут прийти, прогуляться со своими детками и получить что-то полезное, положительные эмоции, заряд энергии для детей.

Один фонтан тематический, второй – контактный. В Солигорске открылся новый сквер-13

В сквере установили множество беседок и малых архитектурных форм. Сейчас идет отделка детской площадки. Она выполнена по мотивам народных сказок.

# Парки # общество # Валентин Стасюкевич # Фотофакт

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