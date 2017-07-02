«Мы будем узнавать человека по орнаментам»: День вышиванки проходит в Минске 2 июля
Новости Беларуси. Пад сцягам з вышыванкай. Сотни жителей белорусской столицы и гостей города не остались равнодушными к яркому празднику, посвященному символам, которые связывают нас с историческим прошлым и объединяют сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проспект Победителей буквально утопает в красно-белых красках. Модный показ в вышиванках, мастер-классы, фотозоны. Если сравнить этот «День вышиванки» с орнаментом, вышитым на национальном костюме, можно сказать, что ярких узоров возле Дворца спорта с каждым часом становится все больше и больше! На проспекте Победителей пройдет арт-парад, и сотни человек из всех регионов нашей страны продефилируют в вышиванках и еще раз напомнят всем нам, что национальный орнамент – это не просто исторический артефакт, место которому только в музеях или учебниках. Вышиванка сегодня – по-настоящему трендовая и уникальная вещь хотя бы потому, что еще и буквально каждым стежком связывает нас с прошлыми поколениями. Кстати, раньше именно по расшитой рубахе можно было, не задавая никаких вопросов, узнать, какой статус у человека и даже то, из какой он деревни, не говоря уже о регионе. Стала, к примеру, дама старше, вышла замуж – и сразу же обновлялся орнамент в ее гардеробе. Но сейчас все эти условности уже не соблюдают, а может, стоить вернуть такую традицию?
Гости праздника:
Возможно, мы будем узнавать человека по орнаментам. Будем знать, как его зовут, даже не спрашивать. Это даже намного интереснее.
Я ношу юбку все время. Ну и фартух подбираю, когда у меня гости.
В каждом квадратике и каждом ромбике на вышиванке «зашит» особенный смысл. И вот 2 июля как раз и можно узнать, что означает каждый стежок и приобрести вышиванку не наобум, а с нужным посылом.
Кроме торговых рядов, возле Дворца спорта развернулись и мастер-классы – национальный орнамент можно создавать самим, почему нет? А еще здесь же во всех вариациях блюда национальной кухни. Гурманы уверяют, что вкус драников, если их отведать в вышиванке, кардинально другой. Но и помимо этого, тематических площадок в этот день множество. Гости увидят дефиле в вышиванках, здесь же – фотозоны, исторический квест, ну а для тех, кто выходной день хотел посвятить спорту – на здоровье! Можно погонять мяч с национальным орнаментом и получить автограф от известных спортсменов. Ну а ровно в 3 часа дня, вероятно, активизируются барышни – акция «Поцелуй в вышиванке» надеемся, будет длительной.
Кстати, и целоваться, и фотографироваться, и угощаться 2 июля приглашают не обязательно в исконно национальных кашулях с вышиванкой. К орнаменту – будь то на рюкзаках, ручках, чехлах для мобильных телефонов – большинство историков к таким интерпретациям абсолютно лояльны. Важна здесь, пожалуй, не стопроцентная достоверность, а то, что мы возвращаемся к своим истокам и доказываем себе, что традиции и наша самобытность – в моде на все времена!