«Мы будем узнавать человека по орнаментам»: День вышиванки проходит в Минске 2 июля

Новости Беларуси. Пад сцягам з вышыванкай. Сотни жителей белорусской столицы и гостей города не остались равнодушными к яркому празднику, посвященному символам, которые связывают нас с историческим прошлым и объединяют сегодня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проспект Победителей буквально утопает в красно-белых красках. Модный показ в вышиванках, мастер-классы, фотозоны. Если сравнить этот «День вышиванки» с орнаментом, вышитым на национальном костюме, можно сказать, что ярких узоров возле Дворца спорта с каждым часом становится все больше и больше! На проспекте Победителей пройдет арт-парад, и сотни человек из всех регионов нашей страны продефилируют в вышиванках и еще раз напомнят всем нам, что национальный орнамент – это не просто исторический артефакт, место которому только в музеях или учебниках. Вышиванка сегодня – по-настоящему трендовая и уникальная вещь хотя бы потому, что еще и буквально каждым стежком связывает нас с прошлыми поколениями. Кстати, раньше именно по расшитой рубахе можно было, не задавая никаких вопросов, узнать, какой статус у человека и даже то, из какой он деревни, не говоря уже о регионе. Стала, к примеру, дама старше, вышла замуж – и сразу же обновлялся орнамент в ее гардеробе. Но сейчас все эти условности уже не соблюдают, а может, стоить вернуть такую традицию? Гости праздника:



Возможно, мы будем узнавать человека по орнаментам. Будем знать, как его зовут, даже не спрашивать. Это даже намного интереснее.

Я ношу юбку все время. Ну и фартух подбираю, когда у меня гости. В каждом квадратике и каждом ромбике на вышиванке «зашит» особенный смысл. И вот 2 июля как раз и можно узнать, что означает каждый стежок и приобрести вышиванку не наобум, а с нужным посылом.