Прямой эфир

Где ограничат движение в Минске 3 июля?

02 июля 2017 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В День Независимости в связи с проведением военного парада в Минске будут временно перекрываться некоторые улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны. К проспекту Машерова она начнет движение ровно в 6 утра. По мере прохождения техники движение будет возобновляться.

Где ограничат движение в Минске 3 июля?-1

Кроме того, с 6.00 до окончания утренних мероприятий у стеллы «Минск – город-герой» ограничат по Машерова: от проспекта Независимости до улицы Тимирязева и по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до Гвардейской.

Где ограничат движение в Минске 3 июля?-4

После окончания парада в честь Дня Независимости в связи с возвращением техники к местам дислокации ограничат движение по маршруту следования колонны. Она пройдет по Машерова, Тимирязева, Саперов, Победителей, Орловской, Сурганова, Независимости, улицам Стариновской и Основателей. Госавтоинспекция рекомендует водителям и пассажирам общественного транспорта учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.

# общество # Фотофакт # День Независимости

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: автовладельцы кабриооткрыткой поздравили Беларусь с Днем Независимости
02 июля 2017 12:07

Видеофакт: автовладельцы кабриооткрыткой поздравили Беларусь с Днем Независимости

«Мы будем узнавать человека по орнаментам»: День вышиванки проходит в Минске 2 июля
02 июля 2017 11:53

«Мы будем узнавать человека по орнаментам»: День вышиванки проходит в Минске 2 июля

Парковку запретят на некоторых улицах Минска с вечера 2 июля
02 июля 2017 11:44

Парковку запретят на некоторых улицах Минска с вечера 2 июля