Где ограничат движение в Минске 3 июля?

Новости Беларуси. В День Независимости в связи с проведением военного парада в Минске будут временно перекрываться некоторые улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с 5 утра для автомобилистов будет закрыта улица Стариновская, откуда начинается маршрут следования механизированной колонны. К проспекту Машерова она начнет движение ровно в 6 утра. По мере прохождения техники движение будет возобновляться.