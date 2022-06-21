«Очень важно заниматься лечебной физкультурой». Чем опасен остеохондроз?

С возрастом в межпозвоночных дисках нашего позвоночника появляются атрофические изменения. Травмы, перегрузки и даже сидение в неправильной позе способствуют раннему появлению остеохондроза. В зависимости от места поражения заболевание различают на остеохондроз шейного, поясничного и грудного отделов.

Маргарита Шавлак, невролог медицинского центра «Нордин»: Развитие остеохондроза имеет определенное значение, врожденная предрасположенность, искривление позвоночника, осаночные нарушения, а также статодинамические нагрузки, которые возникают в связи с тем, что большую часть жизни, своего активного состояния, человек проводит в вертикальном положении. Мышечный корсет имеет очень большое значение, чтобы переносить нагрузки статодинамические, которые возникают не только при тяжелой физической работе, но и при длительном пребывании в неудобной позе, даже при сидячей работе.

Для профилактики или во избежание ухудшения состояния специалисты советуют обратить внимание на правильную организацию вашего рабочего места. Экран компьютера должен находиться на уровне глаз. Рабочее кресло не должно быть мягким, важно чтобы спинка принимала такой же изгиб, как и ваш позвоночник. Здесь на помощь приходит валик, который можно уложить в районе поясницы. Не лишним будет каждый час делать перерыв, чтобы тело не находилось долго в одном и том же положении.

Маргарита Шавлак:

При обострении применяется в первую очередь медикаментозная терапия, физиотерапевтическое лечение, иглорефлексотерапия. Очень важно заниматься лечебной физкультурой. Вне обострения обязательно назначаются хондропротекторы. Это группа препаратов, которые улучшают метаболизм в костно-хрящевой ткани. Профилактируют дальнейшее прогрессирование остеохондроза. Посещение тренажерного зала достаточно полезно, но лучше это делать под контролем реабилитолога.

Для лечения и профилактики остеохондроза отлично подойдет медицинский массаж, который снижает интенсивность боли и убирает мышечные спазмы.