Новости по тегу #Маргарита Шавлак

Синдром беспокойных ног – расстройство, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые заставляют человека непроизвольно двигать ногами для снятия дискомфорта. При таком состоянии пациенты испытывают чувство жжения, покалывания, ползания и боли.
Основные симптомы лайм-боррелиозов включают высыпания, усталость, головные, мышечные и суставные боли, а также лихорадку.
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