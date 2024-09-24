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Новости по тегу #Маргарита Шавлак

Что такое синдром беспокойных ног? Рассказала врач-невролог
24 сентября 2024 13:02

Что такое синдром беспокойных ног? Рассказала врач-невролог

Страдает центральная нервная система – как лечить боррелиоз, рассказала врач
17 сентября 2024 19:58

Страдает центральная нервная система – как лечить боррелиоз, рассказала врач

Почему появляется межпозвоночная грыжа и что делать при её обострении? Узнали у невролога
12 января 2024 08:38

Почему появляется межпозвоночная грыжа и что делать при её обострении? Узнали у невролога

«Очень важно заниматься лечебной физкультурой». Чем опасен остеохондроз?
21 июня 2022 11:45

«Очень важно заниматься лечебной физкультурой». Чем опасен остеохондроз?