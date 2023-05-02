Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом

Лена Климук, кулинар:
Приготовим омлет в стиле лазаньи.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим омлет в стиле лазаньи.
Нарезаем грибы и томаты мелким кубиком. Сразу же отправляем в миску.
Добавляем черный перец, соль, немного свежего тимьяна. Сюда же вбиваем три яйца и все перемешиваем вилкой.
Приступаем к сборке. Кладем лаваш на дно формы. Сверху выкладываем томатно-грибную смесь. Кладем кусочек сыра. И накрываем лавашом. Повторяем те же махинации.
Сверху накрываем все сыром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
Омлет в лаваше прекрасно запекся. Сервируем на тарелку. Завтрак готов!
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