Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом

Лена Климук, кулинар:

Приготовим омлет в стиле лазаньи.

Нарезаем грибы и томаты мелким кубиком. Сразу же отправляем в миску.

Добавляем черный перец, соль, немного свежего тимьяна. Сюда же вбиваем три яйца и все перемешиваем вилкой.

Приступаем к сборке. Кладем лаваш на дно формы. Сверху выкладываем томатно-грибную смесь. Кладем кусочек сыра. И накрываем лавашом. Повторяем те же махинации.

Сверху накрываем все сыром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.