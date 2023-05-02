Прямой эфир

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом

02 мая 2023 12:14
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Лена Климук, кулинар: 
Приготовим омлет в стиле лазаньи. 

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-1

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-3

Нарезаем грибы и томаты мелким кубиком. Сразу же отправляем в миску. 

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-6

Добавляем черный перец, соль, немного свежего тимьяна. Сюда же вбиваем три яйца и все перемешиваем вилкой. 

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-9

Приступаем к сборке. Кладем лаваш на дно формы. Сверху выкладываем томатно-грибную смесь. Кладем кусочек сыра. И накрываем лавашом. Повторяем те же махинации. 

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-12

Сверху накрываем все сыром и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. 

Готовим необычный омлет в духовке. Кулинар поделилась вкусным рецептом-15

Омлет в лаваше прекрасно запекся. Сервируем на тарелку. Завтрак готов! 

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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