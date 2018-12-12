«Очень мне понравились сырки творожные». Российские журналисты оценили белорусскую молочку в Полоцке
Новости Беларуси. 12 декабря продолжится знакомство российских журналистов с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне почти сотня наших коллег – блогеры, сотрудники информагентств, газет и телерепортеры прибыли в Витебскую область.
Они побывали в древнейшем городе Беларуси – Полоцке, посетили предприятия, продегустировали белорусскую молочную продукцию. Гостей восхитили местные сладости: глазированные сырки и десерты. Хотя даже за тысячи километров от Беларуси хорошо знают нашу молочку.
Ирина Добродей, главный редактор сайта «Республика» (Республика Карелия, Россия):
Очень мне понравились сырки творожные. Такой детский продукт, но очень натуральный. Я посмотрела состав, 15 суток срок.
У нас, в Карелии, очень много белорусских продуктов, но такого конкретно сырка я там не видела.
Андрей Антонов, обозреватель газеты «Новый Петербург» (Санкт-Петербург, Россия):
Мы понимаем, что эта продукция хорошего качества. И не только молочная продукция, но и колбасные изделия, хлебобулочные изделия. Из Беларуси всегда у нас в Санкт-Петербурге покупателями раскупается достаточно быстро.
Пресс-тур продлится еще три дня. За это время российские журналисты побывают на крупнейших промышленных производствах, спортивных объектах, а также познакомятся с работой Парка высоких технологий. Итогом очередного пресс-тура для россиян станет встреча с нашим Президентом, который традиционно ответит на их вопросы.
«То, что я сегодня услышал, меня поразило»: российские журналисты посетили Полоцк