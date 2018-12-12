«Очень мне понравились сырки творожные». Российские журналисты оценили белорусскую молочку в Полоцке

Новости Беларуси. 12 декабря продолжится знакомство российских журналистов с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне почти сотня наших коллег – блогеры, сотрудники информагентств, газет и телерепортеры прибыли в Витебскую область.

Они побывали в древнейшем городе Беларуси – Полоцке, посетили предприятия, продегустировали белорусскую молочную продукцию. Гостей восхитили местные сладости: глазированные сырки и десерты. Хотя даже за тысячи километров от Беларуси хорошо знают нашу молочку.

Ирина Добродей, главный редактор сайта «Республика» (Республика Карелия, Россия):

Очень мне понравились сырки творожные. Такой детский продукт, но очень натуральный. Я посмотрела состав, 15 суток срок.

У нас, в Карелии, очень много белорусских продуктов, но такого конкретно сырка я там не видела.