Обзор новых микрорайонов Минска: Лебяжий, «Маяк-Минск» и «новинка» Заводского района

Новости Беларуси. Ежегодно в Минске появляются сотни новостроек. На месте частных домов вырастают целые районы. В 2015 году планируется построить 5 миллионов квадратных метров нового жилья. Каменная горка, Лошица, Лебяжий – это еще не полный список микрорайонов, которые десяток лет назад были только на бумаге, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Анастасия Тарасюк, СТВ:

Одна из самых масштабных строек последних лет. На карте Минска вырисовывается новый микрорайон. Совсем скоро в Лебяжий переселятся 24 тысячи минчан.

При планировке архитекторы делали ставку на выразительность и эстетичность. Проект должен стать украшением города. Всю территорию разделили на три части. Первая идет вдоль проспекта Победителей, вторая примыкает к бывшей деревне Ржавец и заказнику, последняя расположена между деревней и улицей Нарочанской.

Анатолий Шабалин, главный архитектор РУП «Институт «Белгоспроект»:

Важным компонентом застройки еще являются высотные дома второго плана – дома «свечки». Мы их решили в графической манере, чтобы они были простые, лаконичные, без лишней инсталлировки. Они должны работать своим силуэтом на дальние точки и со стороны второго кольца, и с противоположной стороны проспекта Победителей.

Всего в Лебяжьем обещают возвести 700 м² площади. Кроме того, будут строить поликлинику, школы, детские сады, развлекательные и торговые центры. Строительство закончено уже практически на 80%.

Анатолий Шабалин:

Быстро, в темпе запроектировали и буквально на глазах, за три года появляется жилой район. И важно не только запроектировать, но и сейчас важный этап – это доведение тех проектных, архитектурных решений, которые задуманы, чтобы они нашли свое претворение в жизни.

Анастасия Тарасюк, СТВ:

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Этой масштабной стройки Заводскому району не хватало уже давно. К слову, летом здесь уже будут ждать первых посетителей.

А пока здесь полным ходом идет внешняя и внутренняя отделка. Двухэтажное здание обещает вместить в себя целый список оздоровительных и развлекательных услуг – сауны, боулинг, солярий, фито-бар, тренажерные залы и кафе.

Павел Кузьмицкий, главный инженер УКС Заводского района:

Мы находимся в основном зале бассейна. Бассейн на пять дорожек. В маленьком отсеке предусмотрен бассейн для детей, бассейн для обучения плаванию и непосредственно джакузи.

Центр обещает быть современным и уникальным для большого города. Внутри все будет оформлено так, чтобы ФОК прослужил как можно дольше. Администрация Заводского района рассчитывает, что такой центр будет популярен не только среди местных жителей, здесь будут ждать гостей со всего города.

Павел Кузьмицкий:

Строители говорят, невыполнимых задач не бывает. Но при проектировании этого объекта действительно было необходимо на маленькой территории разместить объект, очень насыщенный инженерными коммуникациями. Это многочисленные воздуховоды, которые выполняют как очистку воздуха, так и подачу, подогрев воздуха, удаление влажного воздуха, осушение воздуха. Это сложные системы поддержания микроклимата, то есть температура в бассейне должна быть нормирована: нельзя допустить, чтобы было холодно, нельзя допустить, чтобы было тепло, сильно жарко людям. Также инженерные системы по электроснабжению, контроля доступа. Будет применена такая же система контроля доступа, типа на ФОКе в Лебяжьем. Точно также человек может прийти в бассейн, у него будет электронный браслетик и он сможет воспользоваться любыми услугами этого ФОКа.

Анастасия Тарасюк, СТВ:

Новый жилой район в самом сердце большого города. Свой облик начинают обретать многоэтажные дома, бизнес-центр у национальной библиотеки.

Один миллион квадратных метров жилья и торговых площадей. Компания застройщик стремится создать город в городе. Центральное место в нем занимает торговый центр. На первых двух этажах будут магазины и бутики, а на третьем – зона отдыха, просторный современный кинотеатр с несколькими залами и рестораны.

Гарри Берроуз, заместитель директора компании застройщика:

В «Маяк-Минск» каждый сможет найти, чем себя занять. Здесь можно будет жить, работать и отдыхать. Для детей будут созданы все условия в плане обучения и развития. Мы пытаемся создать уникальный мини-город, который станет украшением столицы. Этот комплекс включает в себя бизнес-центр и торговый центр, которые расположатся на одиннадцати этажах. Сам по себе бизнес-центр станет одним из наиболее технически совершенных центров Беларуси. Также вместе с этим комплексом в Минске появятся филиалы известных международных корпораций.

Жилые дома здесь выполнены в одном стиле. В новом микрорайоне сразу же подумали и об инфраструктуре. Возле новостроек появляются современная школа, детские сады и парковки. Полностью завершить строительство планируют в 2017 году.