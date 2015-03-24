В Могилеве пенсионерка купила 90 тыс. долларов и заплатила 117 млн рублей налога

Новости Беларуси. После покупки почти $91 тыс. женщина уплатила Br117 млн подоходного налога.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области:

Сотрудники инспекции МНС по Ленинскому району г. Могилева №2 после проверки истребованной у женщины декларации о доходах и имуществе, установили превышение расходов над доходами на сумму 979,1 млн. рублей. Назвать источники доходов пенсионерка отказалась. Предъявленный к уплате налог она уплатила сполна.

В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что с 2015 года банки предоставляют в налоговые органы Беларуси информацию о гражданах, которые приобрели большие суммы валюты.

Напомним, с курьезным случаем в 2013-м году столкнулись в Гомеле.

Сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по Советскому району областного центра взыскали с девушки налог в 93,5 млн рублей. 25-летняя жительница Гомеля на тот момент официально нигде не работала. Когда к девушке нагрянула налоговая, она так и не смогла объяснить, откуда у неё квартира в центре города и два дорогих автомобиля. Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, наследства гомельчанка не получала. Ни денег, ни недвижимости в лотерею не выигрывала. Подробности этой истории читайте здесь.