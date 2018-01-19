«Обязательно нужно брать тренера или инструктора». С чего начать освоение горнолыжного склона?

Вот уже более пяти лет в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается прекрасный праздник – Всемирный день снега. В нынешнем году эта дата выпадает на 21 января.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь РСОО «Белорусского лыжного союза» – Константин Грибов и начальник национальной команды Республики Беларусь по горнолыжному спорту, старший тренер – Александр Наконечный.

Поговорим о любителях. Переживают ли второе рождение любители и сноуборд, и горные лыжи?

Константин Грибов, генеральный секретарь РСОО «Белорусского лыжного союза»:

Я скажу, что да. Нам очень приятно, что, такая тенденция есть, что люди двигаются к самостоятельности, они не ждут какой-то поддержки, они самостоятельно выходят на склон, на трасы и катаются.