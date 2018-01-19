«Обязательно нужно брать тренера или инструктора». С чего начать освоение горнолыжного склона?
Вот уже более пяти лет в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается прекрасный праздник – Всемирный день снега. В нынешнем году эта дата выпадает на 21 января.
В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный секретарь РСОО «Белорусского лыжного союза» – Константин Грибов и начальник национальной команды Республики Беларусь по горнолыжному спорту, старший тренер – Александр Наконечный.
Поговорим о любителях. Переживают ли второе рождение любители и сноуборд, и горные лыжи?
Константин Грибов, генеральный секретарь РСОО «Белорусского лыжного союза»:
Я скажу, что да. Нам очень приятно, что, такая тенденция есть, что люди двигаются к самостоятельности, они не ждут какой-то поддержки, они самостоятельно выходят на склон, на трасы и катаются.
Они интересуются. Нам неоднократно звонят в федерацию, в союз с просьбой: «Подскажите, пожалуйста, где мы можем забронировать места или куда нам поехать?». Есть контакты с горнолыжными центрами, где мы всегда можем уточнить эту информацию: подготовлены ли у них склоны – и направить людей туда.
Александр Наконечный, начальник национальной команды Республики Беларусь по горнолыжному спорту, старший тренер:
Если рассматривать Беларусь в целом, то на данный момент у нас, кроме Брестской области, в каждой из областей есть горнолыжный комплекс. В данных центрах можно освоить какие-то первые шаги.
Я скажу, что обязательно нужно брать тренера или инструктора и с ним работать, потому что данный вид спорта подразумевает освоение с тренером, есть методология обучения и ее никак не избежать. Если ты пытаешься учиться самостоятельно, во-первых, это очень опасно для других людей, которые находятся на склоне, ты можешь травмировать не только себя, но и другого человека. Во-вторых, те маленькие нюансы, которые рассказывает тренер, ты никогда самостоятельно до них не придёшь и не поймёшь, что нужно выполнять вот так, а не по-другому.
В каком возрасте лучше отдавать ребенка, чтобы он, возможно, стал профессионалом?
Александр Наконечный:
Скажем так, швейцарские ученые проводили различные опыты и доказали, что оптимальный возраст для привлечения ребёнка в горнолыжный спорт – это 5 лет. У нас существует практика привлечения с 7 лет.
Как отмечают день снега? Есть ли какие-то традиции Всемирного дня снега в нашей стране? Какие интересные мероприятия ждут нас в этом году? Как и где тренируются белорусские спортсмены по горнолыжному спорту круглый год?
Подробности – в видеоматериале.