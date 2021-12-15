Обвинение просило назначить Сергею Тихановскому 20 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 14 декабря суд вынес приговор по делу блогера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил 18 лет усиленного режима. Обвинение просило 20 лет лишения свободы по четырем статьям.
Новости Беларуси. 14 декабря суд вынес приговор по делу блогера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил 18 лет усиленного режима. Обвинение просило 20 лет лишения свободы по четырем статьям.
С весны 2020-го фигуранты громкого уголовного дела находятся под стражей. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Статкевич, лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада», обвинялся в организации массовых беспорядков. Игорь Лосик и Владимир Цыганович – в том же, а также в разжигании социальной вражды.
18 лет усиленного режима. Суд вынес приговор Сергею Тихановскому. Читайте здесь.