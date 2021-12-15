Обвинение просило назначить Сергею Тихановскому 20 лет лишения свободы

Новости Беларуси. 14 декабря суд вынес приговор по делу блогера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил 18 лет усиленного режима. Обвинение просило 20 лет лишения свободы по четырем статьям.

С весны 2020-го фигуранты громкого уголовного дела находятся под стражей. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.