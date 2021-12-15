Прямой эфир

Обвинение просило назначить Сергею Тихановскому 20 лет лишения свободы

15 декабря 2021 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 декабря суд вынес приговор по делу блогера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он получил 18 лет усиленного режима. Обвинение просило 20 лет лишения свободы по четырем статьям.  

Обвинение просило назначить Сергею Тихановскому 20 лет лишения свободы-1

С весны 2020-го фигуранты громкого уголовного дела находятся под стражей. Тихановскому, его оператору Артему Сакову и программисту Дмитрию Попову предъявлено обвинение по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК, организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.  

Обвинение просило назначить Сергею Тихановскому 20 лет лишения свободы-4

Статкевич, лидер незарегистрированного объединения «Народная грамада», обвинялся в организации массовых беспорядков. Игорь Лосик и Владимир Цыганович – в том же, а также в разжигании социальной вражды.  

18 лет усиленного режима. Суд вынес приговор Сергею Тихановскому. Читайте здесь.  

# Акции протеста # общество # Сергей Тихановский # Николай Статкевич # Артем Саков # Дмитрий Попов # Игорь Лосик # Владимир Цыганович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья
15 декабря 2021 11:33

Конституционный суд вынес решение о санкциях против Беларуси. Вот что говорит судья

«Меньше стало концертов, но больше студийной работы». Певица Юлия Быкова о творческих планах в новом году
15 декабря 2021 11:16

«Меньше стало концертов, но больше студийной работы». Певица Юлия Быкова о творческих планах в новом году

Лукашенко о строительстве больниц в Витебске: «С шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте»
15 декабря 2021 10:57

Лукашенко о строительстве больниц в Витебске: «С шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте»