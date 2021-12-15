«Меньше стало концертов, но больше студийной работы». Певица Юлия Быкова о творческих планах в новом году

Пока заграничные селебрити с головой ушли в семью, белорусские – в работу. Новый год – традиционное время премьер и творческих экспериментов. И хотя о планах не принято рассказывать широкой публике, мы решили все же кое-что разузнать. У нас в студии певица, поэт-песенник, солистка группы «Aura» – Юлия Быкова, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александра Каштанова, ведущая:

Пока все скупают подарки, готовятся к праздникам, мы знаем, что вы вся в трудах, даже сегодня пришли к нам не с пустыми руками. Можно ли вас уже поздравить с премьерой?

«Повлияла обстановка эпидемиологическая, немного сместились акценты творчества» Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:

Да, я думаю, что уже можно. На самом деле очень повлияла обстановка эпидемиологическая, немного сместились акценты творчества. Меньше стало концертов, но зато стало больше студийной работы, видеоработ. Творческая энергия всегда ищет выход. Поэтому у меня даже не один клип, у меня два клипа уже практически вышли. Один из них я сегодня принесла в студию. Надеюсь, что мы его увидим. Обычно я пишу тексты сама для своих песен. Здесь автор текста Анна Селук, наша белоруска. Музыка – Евгений Олейник в соавторстве со мной, мой любимый композитор. Интересная песня, эксперимент. Александра Каштанова:

Как называется песня? Юлия Быкова:

Песня называется «Однажды». Что клип, что песня не совсем обычны. Смысл очень даже философский. Автор текста все, что хотел сказать, сказал в тексте. Я могу лишь дополнить, это полностью созвучно моему восприятию, что наша жизнь – интересная штука, она дается нам один раз. Мы думаем, что можем что-то изменить, оглядываясь назад, а мы не можем. Поэтому посыл такой, что нужно делать все сейчас, сегодня, нужно творить добро, как это ни банально звучит, потому что потом тебя будут вспоминать по твоим поступкам и делам. Хотелось бы, чтобы ты в этот мир внес добро, свет, радость любым доступным способом, то есть не надо быть сверхчеловеком, сверхталантливым. На любом уровне это можно сделать. Оглядываясь назад, хотелось бы, чтобы ты испытывал удовольствие от того, что твоя жизнь прошла именно так, как ты хотел. А не так, как ты бы хотел переделать, но не можешь.

Дмитрий Потапович, ведущий:

Я так понимаю, это и стало тем, что вас вдохновило на создание клипа? Эти рассуждения о жизни, доброте. Юлия Быкова:

Да, там две параллельные реальности. Съемки проходили в Беларуси, но не совсем в традиционных белорусских локациях, такие какие-то заброшенные вещи. Тема «Сталкера» мне всегда была очень интересна, куда-то забраться. Там по сюжету клипа произошла какая-то техногенная катастрофа, мощная, глобальная. И постфактум оглядываясь назад, ты думаешь: а могли бы мы этого избежать? Как было бы по-другому? Альтер эго существует в какой-то хорошей параллельной реальности. Но к сожалению, реальность такова, какова она есть. В чем посыл? Что давайте свою реальность каким-то образом на данный момент приближать к желаемому. «Хотелось бы концерт, который мы делали 17 сентября ко Дню народного единства, провести по областным центрам» Александра Каштанова:

Если говорить о глобальном, над чем вы работаете сейчас? Или сейчас легкая предновогодняя суета и все основные дела вы перенесли на январь?

Юлия Быкова:

Нет, у нас работа никогда не заканчивается, ни днем, ни ночью, ни в январе, ни в декабре. Но сейчас еще выступления, люди начинают праздновать. Это, безусловно, радует. Концерты мы планируем в новом году начать, будем смотреть по эпидемиологической обстановке. Хотелось бы этот концерт, который мы делали 17 сентября ко Дню народного единства, провести по областным центрам. Надеюсь, что это получится. И наш сольный новый проект «Созвездие зубра», он будет называться именно так. Это будет не обычный концерт музыкальный, когда музыканты играют и певица поет, а это будет достаточно театрализованное шоу с артистами не только близкими к нашему шоу-бизнесу, но и воздушные гимнасты там будут, какие-то конструкции. То есть очень крупное и масштабное шоу, которое, надеюсь, реализуем к лету. И летом сделаем премьеру. Дмитрий Потапович:

Я так понимаю, планов очень много, все хочется реализовать, правильно? Юлия Быкова:

Их всегда очень много. Дай бог, чтобы какая-то часть из них была реализована.

«Хочется всем вместе отпраздновать наступление Нового года. Поэтому я планирую, что мы все-таки будем дома» Дмитрий Потапович:

Скажите, по поводу празднования Нового года есть ли у вас какие-то задумки? Будете с семьей праздновать или, как это часто бывает у артистов, прямо на сцене под куранты?