Вольфович: мы ВС не разворачиваем, не увеличиваем в мирное время, как соседи на территории Польши и Литвы

Полная боеготовность как базовый принцип современной армии. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка Вооруженных Сил, инициированная Президентом и находящаяся на его личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 февраля к испытаниям привлекли бойцов одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Проверяют не только действия личного состава, но и состояние техники, наличие и сохранность материальных резервов. Что уже показал этот экзамен и какие выводы будут сделаны по его итогам – в материале Глеба Прокофьева.

Приезд госсекретаря Совбеза в 72-й гвардейский объединенный учебный центр стал внезапным и неожиданным. Впрочем, как и сама проверка готовности, которая получила продолжение в этой воинской части, минуя Минобороны и Генштаб. В конверте под грифом «секретно» задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику. Это насколько единиц танков Т-72, БМП-2 и командно-штабных машин. Сегодня в центре внимания проверяющих весь парк техники, которая стоит на хранении под навесом и в гаражах. Ситуация улучшается! Герасимов отметил прогресс в ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси.

Боевая техника на хранении содержится в постоянной готовности – с полными баками горючего. Чтобы снять ее с консервации, экипажам отведено около трех часов. Военнослужащие последовательно выполняют ряд действий: снимают защитные чехлы, устанавливают аккумуляторы. После этого следует обязательный пробный запуск – тщательно проверяется работа всех узлов: от электрики до тормозной системы. Только убедившись в исправности, технику признают готовой к выполнению задач.

Сергей Боровнев, командир отдельного танкового батальона 72-го гвардейского объединенного учебного центра:

На данный момент трудностей не представляет, потому что танк Т-72Б сложная машина, но она неприхотливая. Потому что есть подогреватель, который запускается, и в течение 15 минут мы разогреваем машину до 70 градусов, после чего машина заводится без проблем. Никакие морозы не страшны. Комплексная группа проверила, в каких условиях хранится техника, выполнен ли весь комплекс работ по ее консервации и есть ли топливо в баках. Осмотр показал, что к этим вопросам военнослужащие подошли ответственно. Ведь это ключевой элемент поддержания боеготовности подразделений.