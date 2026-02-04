Вольфович: мы ВС не разворачиваем, не увеличиваем в мирное время, как соседи на территории Польши и Литвы
Полная боеготовность как базовый принцип современной армии. В Беларуси продолжается масштабная внезапная проверка Вооруженных Сил, инициированная Президентом и находящаяся на его личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
4 февраля к испытаниям привлекли бойцов одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Проверяют не только действия личного состава, но и состояние техники, наличие и сохранность материальных резервов.
Что уже показал этот экзамен и какие выводы будут сделаны по его итогам – в материале Глеба Прокофьева.
Приезд госсекретаря Совбеза в 72-й гвардейский объединенный учебный центр стал внезапным и неожиданным. Впрочем, как и сама проверка готовности, которая получила продолжение в этой воинской части, минуя Минобороны и Генштаб.
В конверте под грифом «секретно» задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику. Это насколько единиц танков Т-72, БМП-2 и командно-штабных машин. Сегодня в центре внимания проверяющих весь парк техники, которая стоит на хранении под навесом и в гаражах.
Ситуация улучшается! Герасимов отметил прогресс в ходе проверки Вооружённых Сил Беларуси.
Боевая техника на хранении содержится в постоянной готовности – с полными баками горючего. Чтобы снять ее с консервации, экипажам отведено около трех часов. Военнослужащие последовательно выполняют ряд действий: снимают защитные чехлы, устанавливают аккумуляторы. После этого следует обязательный пробный запуск – тщательно проверяется работа всех узлов: от электрики до тормозной системы. Только убедившись в исправности, технику признают готовой к выполнению задач.
Сергей Боровнев, командир отдельного танкового батальона 72-го гвардейского объединенного учебного центра:
На данный момент трудностей не представляет, потому что танк Т-72Б сложная машина, но она неприхотливая. Потому что есть подогреватель, который запускается, и в течение 15 минут мы разогреваем машину до 70 градусов, после чего машина заводится без проблем. Никакие морозы не страшны.
Комплексная группа проверила, в каких условиях хранится техника, выполнен ли весь комплекс работ по ее консервации и есть ли топливо в баках. Осмотр показал, что к этим вопросам военнослужащие подошли ответственно. Ведь это ключевой элемент поддержания боеготовности подразделений.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы Вооруженные Силы не разворачиваем, не увеличиваем в мирное время, как наши соседи на территории Польши и Литвы. Но действуем сегодня составом мирного времени. Тем не менее мы готовы к тому, чтобы развернуть наши Вооруженные Силы, как говорил Главнокомандующий, до той численности, которая необходима для защиты государства. Для этого надо иметь соответствующие обслуженные образцы вооружения, военной техники. Это нормальная мировая практика.
Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая продлится до весны. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава. Следующую геолокацию проверки вновь определит главнокомандующий уже в ближайшее время.
Подробности в видео.