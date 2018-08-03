Белорусско-французский бизнес-форум пройдет осенью в Минске

Новости Беларуси. Вопросы его организации обсуждались на встрече посла Беларуси во Франции Павла Латушко с заместителем директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Николя де Лакостом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы его организации обсуждались на встрече посла Беларуси во Франции Павла Латушко с заместителем директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Николя де Лакостом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломаты также обсудили подходы к проведению очередных заседаний белорусско-французских рабочих групп в области туризма и по охране окружающей среды. Николя де Лакост позитивно оценил продление Беларусью срока безвизового пребывания иностранных граждан до 30 дней.