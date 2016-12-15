Обучение по некоторым военным специальностям могут сократить с 5 до 4 лет

Новости Беларуси. Систему подготовки специалистов в области обеспечения безопасности усовершенствуют, а силовые ведомства оптимизируют. 15 декабря об этом шла речь во время доклада Президенту госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

В частности, готовится пакетное предложение по оптимизации Министерства внутренних дел.

В центре внимания главы государства было также выполнение поручения по улучшению системы обучения военных кадров, данное в ходе проверки уровня профессиональной подготовки офицерского состава Вооруженных Сил Беларуси.

Сроки обучения по некоторым специальностям – таким, как летчики, связисты и другим – могут быть сокращены с 5 до 4 лет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Снижает это количество аварий и ДТП. В этом году снижение составило 12,7%, в том числе погибших на дорогах стало на 13% меньше, чем в прошлом году. В таких условиях это нам позволяет ставить вопрос о сокращении количества сотрудников ГАИ на дорогах.

То же самое по преступности: есть положительная динамика.

Она отмечалась и в прошлом году, и в этом году. У нас снижается количество преступлений. Это позволяет делать некоторые шаги в плане оптимизации тех сил и средств, которые задействованы на это дело. Такие шаги будут делаться по всем ведомствам.