Новая программа развития страны: к концу пятилетки доходы белорусов должны вырасти на 11%

Новости Беларуси. Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. Президент утвердил Программу социально-экономического развития страны до 2020 года. Ее главной целью названо повышение качества жизни населения, привлечение инвестиций и инновационное развитие.

Так, к концу пятилетки доходы белорусов должны вырасти на 11%, а инфляция не превысит 5%.

Это обещает не только стабильность цен, но и работы всей экономики, а также недорогие кредиты. У экономической политики по-прежнему будет социальная направленность. Всем гражданам гарантируется доступность медицинской помощи, образовательных услуг, культуры и спорта. Усилится адресность и целевой характер государственной поддержки. Помогать будут в том числе и молодежи. Квартирный вопрос, волнующий многих, решить будет проще.

Государство примет комплекс мер по снижению стоимости квадратного метра.

К 2020 году цена должна соответствовать средней заработной плате по стране.

Ожидается, что в результате темп роста ВВП за пятилетие составит 115%.

А это более чем в два раза выше по сравнению с прошлой пятилеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.