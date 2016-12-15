Игорь Бокий о проекте «Я вижу!» от Velcom: выявить проблемы, о которых, возможно, дети и родители не подозревают

Новости Беларуси. Масштабный проект «Я вижу!» запускает компания Velcom совместно с Белорусским детским фондом. Он призван помочь в ранней диагностике и выявлении нарушения зрения у детей из сельской местности. Гомельская область станет второй, где медики окажут помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году медики обследовали уже более 11 тысяч ребят из Могилевского региона.

Принять участие и внести свой вклад в проект может любой человек:

с каждого проданного девайса в период с 19 по 31 декабря, Velcom перечислит 5 рублей Белорусскому детскому фонду

для организации работы бригады «мобильных» офтальмологов.

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций мобильного оператора:

Мы помогаем при помощи мобильной бригады проверить, диагностировать проблемы зрения у детей в сельской местности, в отдаленных районах, где у них не всегда есть такая возможность.

Игорь Бокий, одиннадцатикратный чемпион Паралимпийских игр по плаванию:

Я решил поддержать этот проект, потому что у меня тоже имеются проблемы со зрением. Этот проект поможет выявить проблемы, о которых возможно ни дети, ни родители сами не подозревают.