«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1

Новости Беларуси. Учащиеся франко-языковой гимназии из Солигорска принимали высокого гостя: учреждение посетил посол 5-й республики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот вояж месье Канесс отправился в рамках знакомства с регионом. Солигорская гимназия №1 была выбрана не просто так: 6 лет назад при поддержке посольства здесь открыли франкоязычное отделение. Его выпускники имеют право поступать в любой вуз Франции без сдачи языкового экзамена.

Впрочем, проверка знаний солигорских гимназистов не смущает: учащиеся без проблем провели экскурсию для посла на его родном языке.