Прямой эфир

«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1

27 сентября 2017 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Учащиеся франко-языковой гимназии из Солигорска принимали высокого гостя: учреждение посетил посол 5-й республики, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этот вояж месье Канесс отправился в рамках знакомства с регионом. Солигорская гимназия №1 была выбрана не просто так: 6 лет назад при поддержке посольства здесь открыли франкоязычное отделение. Его выпускники имеют право поступать в любой вуз Франции без сдачи языкового экзамена.

Впрочем, проверка знаний солигорских гимназистов не смущает: учащиеся без проблем провели экскурсию для посла на его родном языке.

«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1-1

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Для меня это большая радость посетить сегодня эту школу, познакомиться с детьми и преподавателями. Обучение французскому языку на очень высоком уровне. Я мог сам удостовериться, пообщавшись с детьми.

«Обучение французскому языку на очень высоком уровне»: посол Франции посетил солигорскую гимназию №1-3

Ученики:
Он оказался очень радушный, приятный.

Довольно-таки милый человек.

Дидье Канесс также встретился с представителями районной власти, а еще познакомился с предприятиями города.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Дидье Канесс

Другие новости рубрики

Все новости
6-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Фаниполе
27 сентября 2017 14:48

6-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Фаниполе

Предстоящей ночью в Беларуси ожидаются заморозки, местами до -3ºС
27 сентября 2017 10:58

Предстоящей ночью в Беларуси ожидаются заморозки, местами до -3ºС

Исцеление в Логойском источнике святителя Николая: избавиться от простуды, болезней ног, язв и эрозий
27 сентября 2017 10:52

Исцеление в Логойском источнике святителя Николая: избавиться от простуды, болезней ног, язв и эрозий