Исцеление в Логойском источнике святителя Николая: избавиться от простуды, болезней ног, язв и эрозий

К Свято-Никольскому храму, который находится в Логойске, ежегодно приходят сотни людей. У многих в руках бутылки для целебной воды из необычного источника.

Есть версия, что кристально-прозрачная жидкость истекает прямо из-под алтарной части церкви. Святыня находится на возвышенности всего в нескольких метрах от родника.

Свято-Никольский храм – единственная церковь в Беларуси, которая расписана сюжетами Иона Богослова Апокалипсис.

Возможно, благодаря такому близкому расположению к церкви источника, местные жители верят в чудодейственную силу воды.

Над родником построили навес, а саму криницу обложили камнем. Многие верят, что вода из святого источника исцеляет от различных недугов. Кому-то она помогает избавиться от простудных заболеваний, другим – от болезней ног, язв и эрозий.

Истории чудодейственных исцелений здесь передают из уст в уста.

Рядом с источником – две купели. И зимой, и летом температура воды одинаковая. Примерно 4 градуса. Постоянно сюда приходит огромное количество людей, чтобы искупнуться, очиститься и в буквально «родиться заново».

Вода здесь регулярно освящается по праздникам, поэтому в её святости уже никто не сомневается.

Поможет ли вода именно вам, зависит от веры и мотивации, а не от количества выпитой жидкости. Поэтому перед тем, как сделать глоток, важно прочесть молитву, которая предлагает памятка при источнике или попросить своими словами у Бога то, в чем нуждаетесь. Тогда ваши слова будут услышаны.